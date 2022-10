ONZE OPINIE. Na virale vechtpartij tussen tienermeisjes: “Bestraf ook filmers van geweld”

In Beveren is een scholiere naar spoed afgevoerd na een vechtpartij tussen tienermeisjes die werd gefilmd door een groot aantal andere jongeren. “De politie zou ook achter de filmers en supporters moeten aangaan”, schrijft adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen. “Ze zijn evengoed daders.”

In Nederland doen ze het al. Daar voert justitie al enkele jaren actief campagne om mensen die met hun mobiele telefoon vechtpartijen filmen, voor de rechtbank te brengen. Dat leidde al tot verschillende veroordelingen. Het filmen - in combinatie met geen afstand nemen en aanmoedigen - wordt door de rechtbank als ‘openlijk geweld’ beschouwd. Dat zie je ook op de video uit Beveren. Op HLN.be hebben we de beelden onherkenbaar gemaakt om de slachtoffers te beschermen, maar op de originele video zie je duidelijk hoe minstens een handvol jongeren met hun telefoon in de aanslag enthousiast staat te joelen.

Uiteraard kan je begrip hebben voor wie schrik zou hebben om tussenbeide te komen. Maar deze filmers doen het omgekeerde: hun gedrag is net méé de reden dat wat start als een banale woordenwisseling uitmondt in een brutale knokpartij, die voor één meisje in het ziekenhuis eindigt. Zonder de olie die zij op het vuur gieten, is er nog een kans dat de ruzie bekoelt. Maar deze jongeren poken de boel net op, om daarna nog in te zoomen op het leed dat ze mee hebben veroorzaakt. Dat is niet vrijblijvend en zou niet onbestraft mogen blijven.

Quote ‘We tillen zwaar aan het feit dat de andere scholieren liever naar hun smartphone grijpen om te filmen dan tussen te komen’, klinkt het bij de directie. Maar navraag van onze redactie leert dat dat ‘zwaar tillen’ uiteinde­lijk bij een bolwassing voor de klas is gebleven

Het is een goede zaak dat de schooldirectie op zijn minst het gedrag van de filmers al benoemt. “We tillen zwaar aan het feit dat de andere scholieren liever naar hun smartphone grijpen om te filmen dan tussen te komen”, klinkt het in een reactie. Maar navraag van onze redactie leert dat dat “zwaar tillen” uiteindelijk bij een bolwassing voor de klas is gebleven. Hopelijk mist het zijn effect niet, maar het zou beter zijn dat ook justitie een signaal geeft en actief optreedt tegen de filmers en hevigste ‘supporters’.

Bij verkeersongevallen gebeurt dat af en toe al. Zo werd in Groot-Bijgaarden deze zomer nog een pv opgesteld voor een 40-tal bestuurders die een ongeval filmden met hun gsm. Er is geen reden om dat bij vechtpartijen -waar de betrokkenheid van de filmers nog veel groter is - niet te doen. Uiteraard zou voor minderjarige daders een gepaste straf gezocht moeten worden, maar het is evengoed niet uitgesloten dat sommige van de jongeren al net meerderjarig blijken te zijn. En ook puur als afschrikkingseffect zou het goed zijn dat - net als in Nederland - de politie bij dit soort incidenten de namen van alle filmers noteert en hen achteraf verhoort. De eerste reflex bij geweld moet zijn om het te stoppen. Niet om het te filmen.

