ONZE OPINIE. Moedig is de minister die van ventilatie een speerpunt maakt in onze exit-strategie

Ik had deze week een gesprek met een Antwerpse horeca-ondernemer. We babbelden over de lange sluiting van zijn zaken (meervoud), over het ‘Grote Niks’ waarin hij en zijn werknemers al maanden vertoeven en over de onzekerheid voor de komende weken. Wat mij opviel: hij foeterde niet op politici, sakkerde niet over Marc Van Ranst en ging niet te keer tegen ambtenaren. Ook van zelfmedelijden was geen sprake. Het enige dat hij verzuchtte? “Ik word het moe dat er enkel in problemen gedacht wordt. Wanneer leggen we de focus eens op oplossingen?”