ONZE OPINIE. Misschien levert de opvang van Oekraïners ook wel iets op: een structureler asielbeleid in Europa

Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar wat jij kan doen voor je land. Het was een citaat van de Amerikaanse ex-president John F. Kennedy, maar het blijft een populaire oproep onder politici — en zeker politici die een crisis moeten tackelen. De reguliere opvang in dit land barst uit haar voegen, maar we moeten Oekraïners helpen en opvangen. Opvang gebeurt namelijk in de eigen regio en dat is België. Enter: burgerschap. In het jonge jargon heet dat #plekvrij.