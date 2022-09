ONZE OPINIE. “Met deze kiesresultaten zal Vooruit een belangrijke rol spelen in toekomstige regeringen”

“Ik, een ‘snotneus’? Ouder zijn is niet hetzelfde als bekwamer zijn.” Dat liet Conner Rousseau (Vooruit) optekenen in zijn allereerste interview als lijsttrekker voor sp.a in 2019. Wie zegt vandaag nog dat Rousseau als snotneus onbekwaam is? Toen hij als voorzitter begon, behaalde zijn partij 8,4% in onze Grote Peiling. Nu is dat het dubbele: 16,8% van de kiezers zou het bolletje van Vooruit rood kleuren. Dat is geleden sinds Steve Stevaert. En dat succes is wel degelijk zijn verdienste. Daar ligt meteen ook nog een pijnpunt van de partij: het is nog steeds een eenmanspartij. De Queen is dood, maar king Connah is springlevend.