Onze opinie: “Madame Tillieux, geef het parlement zijn stem terug”

Wat een debat! Neen, niet in ons federale parlement gisteren. Maar in de Nederlandse Tweede Kamer. Daar werd bijna een hele dag gedebatteerd over de avondklok. Niet alleen of de maatregel er moest komen, ook over het uur werd gebikkeld. Bij ons moet het eerste woord nog vallen in het parlement, na alweer drie maanden nachtelijk huisarrest. Nederland Gidsland? Niet wat de aanpak van corona betreft. Maar als we kijken naar de parlementaire democratie, is het oranje boven.