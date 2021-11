ONZE OPINIE. Luisteren naar grieven van betogers? Ja. Toegeven aan al die grieven? Neen. Wie vaccins verafschuwt, kunnen we niet volgen

Hippies met tamboerijn en accordeon speelden het Italiaanse partizanenlied ‘Bella Ciao’. Wat verder roerde Dries Van Langenhove zich, strak in het pak. Of hoe corona vreemden kan verenigen. Voor sommigen is die betoging daarom besmet. Als was het een vuil virus. Tous ensemble? Het doel heiligt niet voor iedereen de mensen. Het was vooral een bonte bende met bonte eisen. De ene wil af van de coronapas, zoals professor strafrecht Paul De Hert (VUB), de andere wil af van het mondmasker. Anderen kanten zich tegen vaccinatie of specifieker: tegen verplichte vaccinatie. En dan waren er relschoppers, die elke betoging misbruiken om de boel kort en klein te slaan. Waren dat antivaxers en Vlaams Belangers, zoals Conner Rousseau (Vooruit) beweert? We weten het niet. Maar als het Vlaams Belang betoogt en de Vlaamse Leeuw misbruikt wordt door gewelddadige relschoppers, moet ze reageren. Of haar steun voor de politie is valse steun.