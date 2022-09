ONZE OPINIE. “Leven we nu in het Griekenland aan de Noordzee of het Noorwegen aan de Maas?”

Geld is er in dit land met hopen. Je moet het alleen vinden, zegt Magnette in deze krant. Wie zoekt, die vindt. Dat geld vind je alleen niet meer bij de overheid. Daar weet de PS alles van. De honingpot van de overheid is leeg. Dat geld is gevonden en verslonden. Geld vind je wel nog bij de bedrijven die woekerwinsten behalen. Of we die bedrijven bij woekerverliezen dan ook moeten helpen, is moeilijker. On a déjà donné tijdens de pandemie, denken ze in het zuiden. We hebben niet zoveel meer te geven, denken ze in het noorden. Niet als dit jaren en jaren aansleept. Niet in een regio die zoveel energie-intensieve industrie heeft. Want dan dendert Vlaanderen in sneltempo Wallonië achterna.