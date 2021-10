ONZE OPINIE. Leerlingen kijken naar een lege muur. Wat nu, politiek?

Het is schrikken. Niet omdat we verrast zijn, of zouden mogen zijn. Want hoe vaak las u de voorbije jaren al zulke berichten? Het is schrikken omdat het een aangekondigd zeer is. En we er alleen wat pleisters op de wonde legden. We hebben het over onze voornaamste grondstof: kennis. Zonder leerkrachten, geen overdracht van die kennis. Zonder gemotiveerde leerkrachten, geen kwaliteit. Zonder gedreven leraren, geen vonk bij leerlingen. Daarom is het de grootste uitdaging van het onderwijs.