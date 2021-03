ONZE OPINIE. Laten we vooral tonen dat niet haat, maar liefde - in héél veel kleuren en smaken - de norm is

Met wie je seks hebt, hoe vaak, waar en op welke manier, is - zolang het niet ten koste gaat van anderen - helemaal je eigen vrije keuze. Het zou niet ingewikkelder mogen zijn dan dat. Dat steeds meer mensen in Vlaanderen dat omarmen en, na de moord in Beveren, hun medeleven delen, is een lichtpunt. Net ook wanneer je zelf niet gay, lesbisch of bi bent, is het belangrijk om nu mee die regenboogvlag te delen. Al is het maar om te tonen dat niet haat, maar liefde - in héél veel kleuren en smaken - de norm is.