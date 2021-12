ONZE OPINIE. “Laat ons vanavond om 20 uur nog één keer tonen hoe dankbaar we alle ‘helden van de zorg’ zijn”

De beste lezers ter wereld hebben het beslist: de Belg van het jaar is... ‘de helden van de zorg’. Al die huisartsen, specialisten, bedienden, verpleegkundigen en poetsvrouwen en -mannen kregen olympisch goud in de jaarlijkse verkiezing van Het Laatste Nieuws en HLN.be. Omdat ze er nog maar eens voor gingen. Een derde, een vierde en binnenkort een vijfde keer. Daarom roepen we jullie op om hen samen met de kijkers van VTM Nieuws en de luisteraars van Q Music en Joe nog één keer een oorverdovend applaus te schenken. Afspraak: vanavond om 20 uur aan uw voordeur of door uw venster. Yes we can!

Nu weten we het zeker: Het Laatste Nieuws en HLN.be hebben de allerbeste lezers van alle kranten en nieuwssites. Een beetje wispelturig soms, tegendraads en kritisch waar nodig, maar altijd met het glas halfvol en het hart op de juiste plaats. Dat blijkt elke keer weer uit onze jaarlijkse verkiezing van Belg van het Jaar.

Groot was onze verbazing vorig jaar toen Wout van Aert - toen tweede op het WK en tweede in de Ronde Van Vlaanderen - bovenaan eindigde in onze ranglijst. En dus niet: de mensen uit de zorg, waar we weken aan een stuk elke avond om 20 uur aan onze voordeur of op ons balkon voor hadden staan applaudisseren. Het bewees hoe levensbelangrijk het voor onze lezers was om van sport te kunnen genieten wanneer nog weinig mogelijk was.

Tegen alle verwachtingen in werd het voorbije jaar nog maar eens zo zwaar en heftig. Het duurde tot juni voor we weer op restaurant of café konden. Eerst enkel op een uitgeregend terrasje. Nooit eerder smaakten een koffietje of een frisse pils zo lekker, maar het rijk van de vrijheid bleek het niet. En na die derde kwam een verwoestende vierde golf, met opnieuw een kreunend zorgsysteem. De ziekenhuizen stroomden vol met mensen die een vaccin niet nodig vonden of patiënten bij wie het vaccin niet voldoende immuniteit bood.

Voor de vierde keer rolden duizenden mensen de mouwen op. Huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, administratief bedienden, poetsvrouwen en -mannen… Allemaal moesten ze er weer voor gaan. Nóg een keer. Intensivisten Jasperina Dubois en Dominique Benoit werden vertrouwde gezichten, die alweer moesten roepen wat niemand wilde horen: ‘Het moet strenger, nú!’ Terwijl ze niet wisten waar de patiënten eerst gelegd. Terwijl ze mensen in coma brachten van wie velen nooit meer tot leven zouden komen. Terwijl ze zelf zoveel personeelsleden zagen uitvallen. Met corona. In quarantaine. En vooral: met een burn-out, dat verschrikkelijke beest dat je plots overvalt en ervoor zorgt dat het gewoon niet meer lukt, hoe hard je het ook anders wilt. Body says no.

Quote De kans is niet onbestaan­de dat het lot van één van hen ergens volgend jaar in de handen van die zorgverle­ners zal liggen. Gegaran­deerd zijn ze er dan voor ons. Met de glimlach.

Groot was dan ook de glimlach op ons gezicht toen we ontdekten wie jullie, onze lezers, deze keer tot ‘Belg van het jaar’ kroonden. In het jaar waarin Nina Derwael voor het eerst en Nafi Thiam voor de tweede keer olympisch goud haalden. Het jaar ook waarin Wout van Aert de Mont Ventoux en de Champs Elysées over zijn knie legde. Een jaar waarin geen dagboeken meer van intensivisten in de kranten stonden en er geen tv-reeksen meer werden gemaakt over de ‘helden van de zorg’. Geen enkele keer heb ik iemand om 20 uur nog horen applaudisseren.

Tegen hoeveel mensen zullen we de komende dagen niet zeggen: ‘Een goede gezondheid!’ De kans is niet onbestaande dat het lot van één van hen ergens volgend jaar in de handen van die zorgverleners zal liggen. Gegarandeerd zijn ze er dan voor ons. Met de glimlach. Daarom vragen we jullie, onze lezers, om vanavond samen met de kijkers van VTM Nieuws, de luisteraars van Q-Music en Joe en alle andere Vlamingen nog één keer te tonen hoe dankbaar we al die zorgverleners zijn.

Bij deze: verlaat om 20 uur voor amper één minuut de feesttafel en laat Vlaanderen op zijn grondvesten daveren met een oorverdovend groot applaus.

En daarna klinken we. Op de gezondheid van al die mensen, en op die van jullie allemaal.

Santé!

Brecht Decaestecker,

hoofdredacteur