ONZE OPINIE. Laat ons aub niet verzanden in een maatschappij waarin een jonger leven zwaarder weegt dan een ouder

Het wringt bij sommigen dat een oudere als eerste de arm mag ontbloten voor de bevrijdende prik. Over die volgorde is gediscussieerd. Sommige wetenschappers opperden om eerst jongeren aan de beurt te laten. Maar uiteindelijk kozen we voor het principe van het zinkende schip: de kwetsbaren eerst. Dat is trouwens het geval voor quasi de hele Europese Unie. Waarom? Omdat oudere coronapatiënten veel meer dan jonge in het ziekenhuis belanden. En omdat als je de ouderen weerstand biedt, de druk op de zorg daalt. Omdat wij, jonge actieven, ingehouden leven om de kwetsbaren te beschermen. En onze cijfers liegen er niet om: 8.343 van de 19.234 coronadoden vielen te betreuren in de rusthuizen. Dat is de virologische redenering.