ONZE OPINIE. Kerstmis is dien dag dat we de truckers laten stikken

Kerstmis is dien dag dat ze niet schieten. Zo horen we het al jaren. Zelfs oorlogen vallen een dagje stil. Maar voortaan is het ook de dag dat de Europese politici truckers hebben láten schieten. De omstandigheden waarin duizenden truckers vastzitten in Engeland — onder wie ook veel Vlaamse chauffeurs — is mensonterend. Uiteraard moet er in coronatijden soms snel gehandeld worden. Maar ons bekruipt het gevoel dat er nooit even drastisch zou zijn opgetreden als duizenden euro-ambtenaren in vergelijkbare omstandigheden waren beland.