ONZE OPINIE. Je kan de volksgezondheid niet met een wapenstok verdedigen. We hebben een nieuw verhaal nodig

Hoe kan je een feestje bouwen met 5.000 mensen in een park als ietwat verderop er keuzes op leven en dood worden gemaakt in het ziekenhuis? Maar evengoed: hoe kan je iemand met een politiepaard ondersteboven rijden in naam van de volksgezondheid? Er is geen goede kant te vinden aan de rellen en het politieoptreden tijdens “La Boum”. Het enige positieve resultaat zou kunnen zijn dat we op zoek gaan naar een nieuwe aanpak. Die van “een ploeg van 11 miljoen” en “nog even volhouden” is duidelijk op. Waarom zetten we niet volop in om te onderzoeken wat we wél nog kunnen in plaats van blind te verbieden?