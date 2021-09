ONZE OPINIE. Jambon lijkt te beseffen dat het nu of nooit is

Jambon, ooit in de markt gezet als ‘sterke Jan’, was de laatste jaren nog maar een schim van de staatsman die men als minister van Binnenlandse Zaken van hem had weten te boetseren. Enkele weken geleden leek hij nog weinig goesting te hebben om dat imago van 'lompe Jan’ te keren. Een journalist die hem vroeg of de coronapas nu uitgebreid zou worden in Vlaanderen kreeg het geïrriteerde antwoord dat hij en zijn regering “hele dagen niet anders doen dan nadenken over goede coronamaatregelen”. Over de invulling van die coronapas zijn ze nog steeds aan het nadenken. Jambon steekt het op ‘juridische zaken’, in zijn jargon doorgaans bekend als ‘dinges’.