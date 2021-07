ONZE OPINIE. In een land met overheidsuitgaven als België zou een inzamelingsactie niet nodig mogen zijn bij een ramp

De dag van nationale rouw is gepasseerd, en ook de aandacht zal langzaam verslappen, maar in de getroffen gemeenten is de ramp nog niet voorbij. Nog lang niet. Minstens 9.000 mensen kunnen de komende maanden niet in hun huis. Dit was geen overstroming. Deze dorpen zijn weggevaagd. Dat zoveel Belgen geld storten voor de hulpactie is een prachtig gebaar. Maar in een land waar de overheidsuitgaven meer dan de helft uitmaken van het bruto binnenlands product -nergens in Europa ligt dat hoger- zou dat niet nodig mogen zijn. Er moet geld genoeg zijn om deze mensen te helpen.