ONZE OPINIE. In de zorg voor jong (en oud) loopt het nog altijd te vaak mis

Glazen deur valt op peutertje (3) in school in Charleroi

Een peutertje van 3 jaar is deze ochtend onder een glazen deur terechtgekomen in een school in Charleroi. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend. De deur was nog maar pas geïnstalleerd, meldt Sudinfo.

21 februari