Zes procent meer pleegzorg in 2020, vooral meer kinderen in ‘ondersteu­nen­de pleegzorg’

7:04 Het aantal pleegkinderen en pleegjongeren in Vlaanderen is in 2020 gestegen naar 9.424. Dat is een stijging met 6 procent tegenover 2019. Vergeleken met 2015 gaat het om een stijging met 44 procent. Pleegzorg zit duidelijk in de lift en de coronacrisis heeft de groei niet afgeremd. Dat blijkt uit het jaarverslag jeugdhulp. Uit dat jaarverslag blijkt ook dat het aantal crisisbegeleidingen in 2020 verdubbeld is.