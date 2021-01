Onze opinie. Hoop doet leven

Goede Vrijdag viel vroeg dit jaar. Halleluja! 300 miljoen extra vaccins van Pfizer, kondigde de EU aan. En het middel werkt dan ook nog tegen de zeer besmettelijke varianten. En om dat Europese vreugdevuur te laten branden, liet ze ook nog weten dat tegen eind januari een derde vaccin, het middel van AstraZeneca, goedgekeurd zou worden. Ode an die Freude! En uit die flacons van Pfizer kunnen we zes in plaats van vijf vaccins vissen. Hoera! Broodnodig was het, al dat goede nieuws, nadat Europa een hele week onder vuur lag voor haar 'trage maar zorgvuldige' aanpak. Alsof landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Israël zich een onzorgvuldige aanpak kunnen veroorloven. Een duw in de rug van België, dat binnen Europa de wapenspreuk 'haast u langzaam' leek te hanteren.