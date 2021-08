ONZE OPINIE. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy! Want daar hangen donderwolken

Werknemers nemen minder vakantieda­gen op dan vorig jaar

11 augustus We nemen dit jaar nog minder vakantiedagen op dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta, die VTM NIEUWS heeft opgevraagd. Reizen is nog altijd onzeker, het weer is slecht, er was lang weinig te doen en dus stellen we het uit. Heel wat bedrijven vrezen, dat werknemers in het najaar massaal vakantie zullen opnemen.