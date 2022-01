ONZE OPINIE. Hoelang zullen we via het CST nog “beloond worden” met doodnormale zaken? Parlementsleden die het aankaarten, verdienen een eerlijke inschatting

Bonheiden Bovenburen worden net op tijd wakker tijdens brand in beenhouwe­rij: “Mijn vrouw en kinderen wakker gemaakt en naar buiten gelopen”

In Bonheiden Dorp is er donderdagochtend brand uitgebroken bij beenhouwerij Verstraeten. De brand woedde in een achterbouw en ging gepaard met een felle rookontwikkeling. Gewonden vielen er niet. De schade is aanzienlijk.

13 januari