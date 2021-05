ONZE OPINIE. Hoe dan ook was het juiste antwoord altijd: neen. En toch rolde Veerle Heeren de mouw op, klaar voor de prik

De burgemeester vond eerst niet dat ze aan iemand verantwoording moest afleggen. Ze beriep zich op haar medische beroepsgeheim. Heerenlief! Er zijn tijden dat je met ‘geen commentaar’ weggeraakte, maar niet bij de suggestie of beschuldiging van zelfverrijking. Want dat is het in feite, wanneer je de wachtrij voorbijsteekt als politicus in tijden van corona. Het is een karaktermoord, wierp zij nog op. Iemand wil haar politiek kapot maken. Dat argument haalde ze netjes uit de fichebak voor personen die feiten niet willen weerleggen. Of kunnen, in haar geval. Want het bleek gewoon waar te zijn, gaf ze gisteren na drie dagen storm toe. Niet Onze Heer daalde over haar neer, wel heer Joachim Coens en heer Wouter Beke.