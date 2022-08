ONZE OPINIE. “Het probleem is niet dat sommige Vlamingen het niet eens zijn, wel dat die twijfel zich nog steeds en te vaak uit in geweld en discriminatie tegen holebi’s”

WEERBE­RICHT. Hittegolf gaat vandaag van start en zal 8 tot misschien zelfs 12 dagen duren: dit weekend temperatu­ren tot wel 35 graden

Naar alle waarschijnlijkheid begint vandaag de eerste hittegolf van het jaar, al kan die pas vrijdag officieel afgekondigd worden. De maxima liggen vandaag rond 23 of 24 graden op de Ardense hoogten, tussen 25 en 27 graden in het centrum en rond 28 of zelfs 29 graden in Belgisch-Lotharingen. Later deze week worden er dan weer temperaturen tot wel 35 graden verwacht: “We staan voor de warmste week van het jaar”, volgens weerman David Dehenauw.

