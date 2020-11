Onze opinie. Het parlement vliegt al een tijdje met geknipte vleugels. Daar ligt het pijnpunt vandaag

Vlaamse ombudsman wil van internet basisbe­hoef­te maken

17 november De Vlaamse ombudsman Bart Weekers wil van internet een basisbehoefte maken. "Dat houdt onder meer in dat je als consument niet zomaar afgesloten kunt worden. Wanneer een leverancier iemand wil afsluiten van elektriciteit of gas moet hij in bepaalde gevallen eerst advies aanvragen aan de gemeente", zegt hij in Knack.