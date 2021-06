ONZE OPINIE. Het moeilijke midden van Mahdi

De CD&V’er wil minder polariseren en bepleit een andere retoriek dan zijn voorganger Theo Francken. Maar communicatie is één iets. Beleid voeren een ander. Hij wil extra terugkeercentra, verplichte PCR-testen voor afgewezen asielzoekers om ze terug te kunnen sturen per vliegtuig. En last but not least: een afgevijlde wet op de woonstbetredingen. Of liever: de wet op visitatierecht. What’s in a name? Het was een absoluut taboe in Franstalig België. ‘Inaudible’ noemde Koen Geens z’n eigen wet. Het verzet was hevig. Zo goed als elke Waalse en Brusselse gemeente diende er een motie tegen in. Zo goed als elke Franstalige oppositiepartij verguisde de wet, tot ook de liberalen het voorstel de doodsteek gaven. Zou het afvijlen van de scherpe randjes en een betere timing de wet verteerbaar maken voor verenigd links? Mak is Mahdi niet, maar het kan naïef zijn.