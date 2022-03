ONZE OPINIE. Het leefloon voor Oekraïners? Absolute chaos. Het is niet de eerste keer dat onze overheden een bestuurlijke spaghetti blijken die moeilijk te ontrafelen is

Hij was er niet goed van, Sammy Mahdi (CD&V). Men had het meteen over leeflonen terwijl moeders en kinderen naar hier kwamen, zo zei hij vorige week in ‘De Afspraak’. Men, dat is Bart De Wever (N-VA). De staatssecretaris voor Asiel en Migratie had net de miserie van de Oekraïense vluchtelingen in Polen gezien. Sammy’s barmhartige hart sprak. Maar het leefloon is intussen voer voor veel debat en hij had het beter niet zo onder de mat geveegd. Van de vele overheden in dit land geeft geen één echt al een antwoord over het leefloon van vluchtelingen uit Oekraïne. Wordt het een afgezwakt leefloon, moeten ze een vergoeding afstaan of krijgen ze zakgeld wanneer ze gratis opvang krijgen? Bijna tienduizend gevluchte Oekraïners telt ons land inmiddels.