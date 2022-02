ONZE OPINIE. Het krediet van de regeringen is gewoon op

Het opbod tussen partijen wekte de indruk dat er een fundamentele ingreep zou komen. Sommige maatregelen werden opgesomd zonder ze te vertalen naar concrete bedragen in euro. Voor elke calamiteit kijken ook wij, burgers, naar de politiek. Als politici het niet kunnen oplossen, eten ze de bonen. Politici perken de risico's daarom vaak in, maar dat maakt ze op hun beurt ook mee verantwoordelijk als het misloopt. In dit dossier had de politiek wel kansen om in te grijpen in een factuur die ze zelf heeft opgebouwd als een tweede belastingbrief. Maar politici kunnen niet alles wegtoveren met de magische beleidsstaf. Ministers klopten zich na de deal op de borst in plaats van wat bescheidenheid te tonen. De premier riep: “We laten niemand achter”, terwijl wie in een rusthuis of in een appartement woont intussen beter weet. Een eerlijkere boodschap is dat ook de politiek niet kan vermijden dat de bevolking straks verarmt. 'We doen ons best, maar we kunnen niet alles oplossen. Er komen zware dagen voor u aan.' En dat wil niet zeggen dat je geen kritiek kan uiten op de politieke inspanning naar beste vermogen.