ONZE OPINIE. Het jaar van de onzekerheid: hoe gaan we om met een jaar zonder plannen?

Het is één van de zaken die onze soort maakt tot wat ze is: mensen hebben de unieke capaciteit om ver in de toekomst plannen te maken. Zelfs onze prehistorische voorouder mag dan niet de snelste of de sterkste geweest zijn, geen enkele diersoort kon zo lang volhouden. Mensen kunnen hun prooi letterlijk “dood lopen”. Omdat we ons zo goed kunnen inbeelden wat de beloning zal zijn, kunnen we een achtervolging urenlang volhouden. En ook al jagen we nu meestal geen antilope meer achterna, we zijn het principe juist nog meer en straffer gaan toepassen.