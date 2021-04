Onze opinie. Het is opvallend stil in de politiek rond Sihame El Kaouakibi. Te veel partijen zitten mee in het modderbad

Van Ranst over volle treinen naar zee: “Reserve­rings­sys­teem enige manier om drukte tegen te gaan”

31 maart We worden getrakteerd op stralende lentedagen en dat lokt zoals vanouds heel wat dagjesmensen naar de kust. Gisteren was er reeds een stormloop richting zee. Het resultaat: lange wachtrijen in stations en volle treinen. In een reactie bij HLN Live breekt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) een lans voor een reserveringssysteem op drukke lijnen. Ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is voorstander van zo’n systeem. De NMBS blijft vasthouden aan de druktebarometer.