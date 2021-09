Onze opinie. Het is nu aan de Vlaamse partijen om zusterpartijen te overtuigen de ziekteregeling door te trekken naar andere parlementen

Je kan inderdaad niet om het even wat afnemen, zoals parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) gisteren zei. Een parlementslid heeft een beschermd statuut, net om te vermijden dat een grote meerderheid een democratisch verkozen dissident met één druk op de stemknop kan buiten knikkeren of op droog zaad te zetten. Dat is ook de reden dat niemand El Kaouakibi kan verplichten om op te stappen. Filip Dewinter, die begin deze week een terechte oproep deed om haar mandaat neer te leggen, is trouwens evenzeer gebaat bij die regels. Hoezeer hij ook zijn collega’s irriteert, de kiezer heeft hem daar gezet en het is alleen de kiezer die op die bewuste dag des oordeels in 2024 kan beslissen dat het mooi geweest is voor Philip Michel Frans Dewinter.