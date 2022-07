ONZE OPINIE. Het is nu aan Crevits en Jambon om vertrouwen in kinderopvang te herstellen

Vrouwen in gezond­heids­sec­tor verdienen kwart minder dan mannen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in de gezondheidssector is wereldwijd groter dan in andere sectoren. Vrouwen verdienen er gemiddeld 24 procent minder dan hun mannelijke collega's. Dat blijkt woensdag uit een uitgebreide analyse naar de verloning in de gezondheidssector in 54 landen, door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Voor België is het beeld beter: 58 procent van het personeel in de sector werkt in beroepscategorieën waar vrouwen meer verdienen dan mannen.

