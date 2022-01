ONZE OPINIE. Het is gemakkelijk om principieel te zijn als je als minister in vrije val een gouden parachute krijgt

Video toont hoe 30.000 liter brandstof in Albertka­naal stroomt door voorbijva­rend schip

In het Albertkanaal in Beringen is zondagavond 30.000 liter brandstof in het water terechtgekomen. Het incident gebeurde rond 18 uur ter hoogte van de Nijverheidsstraat toen vanuit het tankschip brandstof werd overgepompt om een tankstation van de Esso Group Bruno te bevoorraden.

10 januari