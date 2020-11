ONZE OPINIE. Het grootste probleem met het Gentse wervingsbeleid: men bestrijdt discriminatie met discriminatie

Over de mooie Arteveldestad moet u weten dat ze naast een skyline van drie historische torens ook een diverse bevolking heeft. Dertig procent is in het buitenland geboren of heeft via één van de ouders buitenlandse roots. Helaas stromen die mensen niet door tot de leidinggevende functies van de stad. Amper 5% van de hoge ambtenaren heeft wortels in een ver of minder ver buitenland. Discriminatie op de arbeidsmarkt is een reëel probleem. Via praktijktesten toonde arbeidseconoom Stijn Baert aan dat iemand met een Turkse naam 30% minder kans maakt op een job. Zo'n discriminatie is niet alleen bijzonder pijnlijk voor wie een job zoekt. Het is onethisch. En het zorgt ervoor dat niet elk talent wordt benut. Het paars-groene stadsbestuur zette als één van de eerste steden in op praktijktesten. De strijd tegen discriminatie is in Gent meer dan wat mooie woorden die veel politici doorgaans plegen te hanteren.