ONZE OPINIE. Het dreigt het land deze zomer te verdelen: kreeg je al een prik of niet?

Ondergetekende 46-jarige kreeg dinsdag zijn eerste vaccin. Mijn vrouw vrijdag. Nog voor de zomervakantie start, hebben we allebei al een afspraak voor een tweede shot. Dat staat qua vakantiegeluk in 2021 nog boven het vooruitzicht op een villa met zwembad in Toscane of een zeilcruise langs de Griekse eilanden. Onze meevaller is dat we in Antwerpen wonen, waar de vaccinatiecampagne snel vooruit gaat. Vrienden van dezelfde leeftijd uit West-Vlaanderen hebben nog niet eens zicht op het moment dat zij aan de beurt zullen zijn. Ten vroegste volgende week komt er meer duidelijkheid over de leverschema’s van enkele vaccinproducenten. “Pas dan kunnen we mogelijk inschatten hoeveel weken we over de datum van 11 juli zullen gaan om iedereen een eerste prik te geven”, klinkt het bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Hoe oneerlijk dat ook voelt, toch zijn er weinig mensen die je er de schuld voor kan geven. De vaccinatiecentra zelf draaien op volle snelheid, daar ligt het niet aan. En overheden zijn helaas met handen en voeten gebonden aan wat producenten leveren.