ONZE OPINIE. Gisteren stond ik tegenover de pakjesbezorger. Ik ben deel van zijn probleem

Neen, het is geen krant uit 1888 die u de voorbije dagen las, maar één uit 2021. Mensen zonder papieren werken vaak in de donkerste hoeken van de arbeidsmarkt. Dat wringt al langer dan vandaag. Schrikken is het wanneer ook kinderen in de kieren opduiken. Dertienjarigen bezorgen ook pakjes voor PostNL. Tien uur lang werken ze voor veertig euro. Als hulpje van bezorgers in de koffer van het bestelbusje. Ze racen tegen de tijd. Want pakjes die in het ophaalpunt belanden, daar krijgen chauffeurs minder dan een appel en een ei voor. Busje komt zo! De bezorgers zijn de taal vaak niet goed machtig. Noch kennen ze het systeem. Pakjes bezorgen is een gemakkelijke instapjob die tot gemakkelijke uitbuiting kan leiden. Terwijl digitalisering net voor vooruitgang moet en kan zorgen.