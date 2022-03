ONZE OPINIE. Gezocht: een voorzitter die de partij even populair kan maken als haar groene thema’s

In Duitsland zijn de groenen al langer uitgegroeid tot een volkspartij. In de ‘Bundestag’ is ze de derde grootste partij. Eén van de elementen van dat succes is het werken met een spitsenduo. Het voorzitterschap is er in handen van een duo. Eéntje om de hardliners tevreden te houden, en een andere ‘realo’ die ook nieuwe groepen kiezers moet aanspreken. In Vlaanderen stemden de leden van Groen een statutenwijziging die zo’n duo mogelijk moest maken enkele jaren geleden nog weg. Dat typeert de partij. Je vraagt je af of ze wel populair durft te zijn. Daarvoor hoef je niet meteen in een konijnenpak te kruipen. Gewoon erkennen dat de portemonnee voor kiezers evengoed belangrijk is, naast klimaatprincipes, helpt ook al een flink stuk. Of in heldere taal spreken in plaats van in “energietransities”. Of focussen op onderwerpen waar een groot maatschappelijk draagvlak voor is, in plaats van je vast te rijden in thema’s die fel bediscussieerd zijn.