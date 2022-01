ONZE OPINIE. Gevangenen moeten niet in de watten worden gelegd. Maar het mag waardiger zijn dan eten op het toilet

De cipiersstaking is de eerste staking van het nieuwe jaar. Maar het is niet de eerste om het probleem aan te kaarten, eerder de honderdste. Niet één keer, maar twee kreeg ons land al een tik op de vingers door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor onze behandeling van gevangenen. Tijdelijk? Neen, dit is een oud zeer. Menig justitieminister beet er de tanden op stuk. Wat Van Quickenborne uiteraard wil zeggen, is dat er intussen aan duurzame oplossingen wordt getimmerd. Nieuwe gevangenissen in Haren en Dendermonde en transitiehuizen staan in de steigers. Tientallen jaren is ook daarover gebikkeld. Ja, de overheid is een trage tanker. Maar als die vaart, wacht vaak woelig water. Buurtbewoners zien doorgaans liever een park dan een gevangenis vanuit de achtertuin. En of door die nieuwe gevangenissen straks de derde matras permanent onder het stapelbed blijft liggen, is daarmee niet gezegd.