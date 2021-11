ONZE OPINIE. Getater door elkaar zorgt niet voor duidelijkheid, noch voor een breder draagvlak of meer vertrouwen

Het Gentse lichtfestival, bijvoorbeeld. Daar belandde ondergetekende op een weinig wilde winteravond met een beter aangesnoerd mondmasker dan prins Laurent. Geen beter geventileerde ruimte dan de openlucht. Was dat geen wijze les na anderhalf jaar pandemie? Niet dus, vindt statisticus Geert Molenberghs. Viroloog Marc Van Ranst zag er geen graten in, als daarna niet iedereen in een slecht verlucht café een pintje vraagt. Het uitgaansleven is een ander voorbeeld. Uitbaters en liefhebbers voelen het al aan hun sterk water: de sector keerde als laatste terug naar het leven van weleer en is straks de eerste die de broeksriem weer toesnoert. Alle investeringen in CO2-meters en ventilatie ten spijt. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil ongevaccineerden de toegang tot nachtclubs verbieden. Discriminatie, vindt zijn collega Petra De Sutter (Groen) een dag later. De experten vinden het dan weer beter dat de deuren voor iedereen gesloten blijven, zo lezen we in het gelekte expertenrapport. Zij zijn boos over dat lek. Met alle begrip voor het beschaamde vertrouwen: maar we hebben geen rapport nodig om de experts te horen over maatregelen.