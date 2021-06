ONZE OPINIE. “Geen geld was het excuus van menig justitieminister. Die kaart zal Vincent Van Quickenborne niet meer kunnen trekken als het fout loopt”

PFOS-risico's in 2017 bekend, maar geplande communica­tie bleef uit

6:04 Al in 2017 was duidelijk dat er PFOS-­gezondheidsrisico's waren in Zwijn­drecht, maar de geplande communicatie aan de inwoners bleef uit. Dat melden verschillende kranten vandaag. Na de doorstart van het Oosterweelproject deed BAM/Lantis eigen bodemonderzoek, waaruit in 2017 de zware verontreiniging duidelijk werd.