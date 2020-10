ONZE OPINIE. Geef ons, als dat kan, toch nog een week de kans om een nationale lockdown te vermijden

Is het dan al nodig om morgen opnieuw een serieuze verstrenging door te voeren? De paniek is te begrijpen, maar laten we ook vooral het hoofd koel houden. Als experten vinden dat dit nodig is, ben ik geneigd om die mensen te geloven. Maar ook virologen zijn mensen, die mogelijk bang zijn om een verkeerde inschatting te maken. Dan is het altijd veiliger om voor strengere maatregelen of zelfs een volledige lockdown te pleiten.