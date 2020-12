ONZE OPINIE. Gaat het recht van zij die hun godsdienst in groep willen beleven boven het algemene belang, de volksgezondheid?

Met alle begrip voor het onbegrip: de vergelijking gaat niet op. Zelfs een ongelovige ziet dat er een verschil is tussen een voetbalmatch en een mis. De godsdienstvrijheid is in tegenstelling tot cultuurbeleving en sporten een grondrecht. Ze staat met reden verankerd in onze grondwet. In ons land kan je je geloof belijden zonder dat je schrik moet hebben voor vervolging. Het zorgt er evengoed voor dat niemand jou of mij kan opleggen wat je moet geloven. Het zorgt ervoor dat niemand jou of mij zegt dat je naar de moskee moet op vrijdag, rust moet houden op zaterdag of naar de mis moet op zondag. Au nom de Dieu. Het is een mensenrecht.