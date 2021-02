ONZE OPINIE. Festivalzomer? Hoeveel risico zijn we als maatschappij bereid te nemen wanneer we de kwetsbaarsten gevaccineerd hebben?

Het is niet meteen wat je associeert met ‘free love’ en één van de meest iconische grote rockfestivals: maar ook Woodstock vond eind jaren ‘60 plaats tussen twee golven van een pandemie. De VS werd dat jaar getroffen door de ‘Hongkonggriep’ die 100.000 doden maakte, en wereldwijd één miljoen levens kostte. En toch waren er meer blote lichamen en joints te zien, dan mondmaskers of handgel. Het festival viel tussen twee golven van de pandemie in, en de aandacht voor het virus was in de zomer van ‘69 zo goed als verdwenen. “Daardoor hebben we op geen enkel moment aan dat virus gedacht”, zei één van de organisatoren daarover in een interview vorig jaar. Of in de woorden van een andere held uit die periode: “The times they are a-changing”. Toch hopen ook de Belgische organisatoren om deze zomer hun festivals quasi ‘normaal’ te kunnen heropenen.