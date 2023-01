ONZE OPINIE. “Extra geld voor de lagere lonen? Het begrotingstekort? De fiscale hervorming is een vals antwoord op alle problemen”

Tweede energiele­ve­ran­cier biedt opnieuw vast tarief aan, maar niet voor iedereen

Na Luminus biedt opnieuw een energieleverancier een vast energietarief aan in ons land. Zo geeft Mega een beperkt aantal klanten de kans over te schakelen op een vast tarief. Mega was in oktober 2021 al gestopt met het aanbieden van vaste tarieven. Nadien volgden alle andere leveranciers.

30 januari