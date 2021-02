Onze opinie. Europarlementslid József Szájer kreeg een boete en werd thuis afgezet. Hij zat geen uren in de cel

Ja, ze hebben de coronamaatregelen overtreden. Je mag niet met zeven in een ruimte samenzitten, behalve in de klas. Wie de wet overtreedt, moet bestraft worden. Of je nu veertien bent of vierentachtig. Of een straf op zijn plaats was: daar gaat de discussie niet over. Het debat gaat ook niet over of de ouders er waren of niet. Misschien waren ze bij hun knuffelcontact. Misschien zaten ze met nog een koppel rond een vuurkorf. Enkele ouders knepen verkeerdelijk een oogje toe. Omdat ze hoopten dat zoon of dochter zo wat vreugde kon tanken - allicht zonder Breezer. De kern van het debat is of de aanpak van de politie en het gerecht proportioneel was.