ONZE OPINIE. Er zijn geen alternatieven meer: het is of de noodrem of de perte totale

Iedereen die graag een lockdown wil, is gek. Het is een gruwelijk paardenmiddel met een hele resem bijwerkingen — van leerachterstand tot sociaal isolement. En het druist in tegen alle persoonlijke vrijheden waaraan we zo gehecht zijn. Het is de reden waarom deze krant steeds heeft gepleit voor slimme in plaats van strenge maatregelen. Alleen: vandaag moet je vaststellen dat dit land er nooit in is geslaagd om daar werk van te maken. De toestand is nu zo dramatisch dat voor het eerst in de moderne geschiedenis onze gezondheidszorg dreigt te kapseizen. Op zo’n moment rest nog slechts één conclusie: sluit alles wat gesloten kan worden. De regering hoeft er niet eens meer over te discussiëren. Er zijn geen alternatieve routes meer. Het is of de noodrem of een perte totale. Waar ministers hun tijd wel nuttig voor kunnen gebruiken: hoe voorkomen we dat we bij een derde golf — want ja, ook die komt er nog — als land voor de derde keer bij de zwaarst getroffen gebieden ter wereld behoren?