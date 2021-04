Onze opinie. El Kaouakibi zien vertrekken uit het Vlaamse halfrond zou veel politici een zucht van verlichting doen slaken

HLN Drive Deze automerken verkochten wel meer wagens in coronatij­den

7 april In maart van dit jaar werden 44.966 nieuwe voertuigen ingeschreven. Dat is 56,13 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Bij de interpretatie van die cijfers moet er wel ingecalculeerd worden dat in maart van vorig jaar het aantal inschrijvingen een ongekende duik nam door de lockdown. HLN Drive kon de cijfers inkijken.