ONZE OPINIE. Een simpele “hoe is ‘t?” is misschien wel het meest efficiënte vaccin dat we momenteel in handen hebben

Mag ik nog naar het kerkhof? Wat als ik geboekt heb in een vakantie­park? Dit is het antwoord op uw meest gestelde vragen

22:36 Vanaf maandag zijn in een verstrengde lockdown voor het hele land een reeks nieuwe regels van kracht. De meeste nieuwigheden die de regering presenteerde, zijn helder. Maar wat met je verblijf in Center Parcs of Sunparks nu de vakantieparken moeten sluiten? Kan je nog naar het kerkhof of naar de kust? En is telewerk in jouw job verplicht? Hierbij de antwoorden op de meest gestelde vragen die u had.