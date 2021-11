ONZE OPINIE. “Een overheid die ons belastinggeld niet kan beschermen tegen sjoemelaars, verdient het misschien gewoon niet”

HLN ONDERZOEK. Fraude bij contacton­der­zoek? Mogelijk meer dan 1 miljoen euro betaald voor tracers die nooit telefoon­tjes deden

Het contactonderzoek in Vlaanderen zit met een schandaal. Er zijn sterke aanwijzingen dat één van de callcenters al bijna een jaar de overheid bedriegt. Wij konden documenten inkijken die blootleggen dat er een systeem op poten werd gezet waardoor het leek alsof er meer contactonderzoekers aan de slag waren dan in werkelijkheid het geval was. “Verwerpelijk”, reageert Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Het dossier duwt het contactonderzoek nog dieper in de problemen, want liefst 1 op de 5 contacttracers is aan de slag voor het bewuste callcenter.

28 november