ONZE OPINIE. “Een minister die zich enkel omringt met professoren komt vroeg of laat in een tunnel terecht”

Ninove Jonge bestuurder schrikt bij het zien van politie­voer­tuig en knalt tegen gevel van woning

3 oktober In de Ooststraat in Ninove is zaterdagavond een jonge bestuurder met zijn Audi tegen een gevel van een woning gebotst. De jongeman kwam uit de Abdijstraat toen het plots mis ging en hij hard tot stilstand kwam tegen de gevel. De bestuurder was in paniek geslagen nadat een politievoertuig achter hem aan reed.