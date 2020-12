ONZE OPINIE. Een ‘merry little Christmas’. Toch als u nadenkt over de genadeloosheid van het virus

Danny (60) mag na maand naar huis: "Kerst wordt even mooi als de dag dat mijn dochter geboren is"

6:00 Nergens was de hoop op warm kerstgeluk de voorbije weken zo groot als in de ziekenhuizen. Honderdén coronapatiënten hebben tot op het laatste moment afgewacht of ze voor kerst naar huis zouden mogen. Havenarbeider Danny De Rijcke (60), die een maand in het UZ Gent verbleef en daar tussen leven en dood zweefde, kreeg verlossend nieuws. "Toen de dokter zei dat ik thuis zal zijn met kerst, heb ik tranen van blijdschap geweend. Dit wordt mijn mooiste Kerstmis ooit."