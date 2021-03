ONZE OPINIE: “Een land dat zelfs zijn terreurslachtoffers niet fair kan behandelen, is op sterven na dood”

Jambon: “Vlaamse overheid wil helpen bij redding van boek.be en Boeken­beurs”

11:49 De Vlaamse overheid is niet van plan om zelf boek.be en de bijbehorende Boekenbeurs over te nemen, maar wil wel kandidaat-overnemers bijstaan in de redding van boek.be. Dat heeft Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) geantwoord op vragen van Chris Janssens (Vlaams Belang) en Elisabeth Meuleman (Groen).